Ponure sceny po meczu Hutnika. Kibice wściekli na piłkarzy. "Oddajcie koszulki!"

A co działo się tego dnia na trybunach? Grupa zwykle dopingująca Hutnika nie była tym razem zbyt liczna, za to - do pewnego momentu - bardzo powściągliwa w dopingowaniu piłkarzy. Taki stan rzeczy spowodowany był wydarzeniami sprzed tygodnia, kiedy we Wronkach nowohucka drużyna prowadziła z Lechem II Poznań 3:0, ale przegrała tamto spotkanie 3:4.

Podczas meczu z Kotwicą piłkarze Hutnika odbudowali jednak zaufanie trybun. Grali bardzo dobrze, na początku II połowy Krystian Lelek strzelił gola na 3:0, a zaraz potem kibice ogłosili, że zapominają o tym, co zdarzyło się we Wronkach. "Nic się nie stało, Ha-Ka-eS, nic się nie stało" - popłynęło z trybuny od ulicy Klasztornej.