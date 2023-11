Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Nie do wiary! Nowohucki zespół prowadził 3:0... i znów to samo!

W 5 minucie Budziński z woleja kopnął nieco za wysoko, minęły dwie minuty, Zawadzkiego sfaulował Oliveira, no i sędzia podyktował rzut karny. Wykorzystał go Rakels.

Chwilę potrwało, zanim ekipa z Kołobrzegu zareagowała, a jeszcze dłuższą, nim zaczęła łapać niezły rytm. W 24 min, dobijając strzał z rzutu wolnego, Cywiński trafił z 20 m w słupek bramki krakowian. Odpowiedzią gospodarzy byla szarża Drąga - uciekł Rzeźniczakowi, będąc w polu karnym z prawej strony przed sobą miał tylko bramkarza. To była okazja do strzału, ale zagrał piłkę na środek pola karnego i przejęli ją rywale.

I do przerwy krakowianie obronili ten wynik. Tak to trzeba określić, bo goście mieli jeszcze dwie okazje: Jonathan trochę przestrzelił celując w dalszy róg, a w ostatniej akcji I połowy Kaczorowski świetnie poradził sobie z uderzeniem Kosakiewicza.

A drugą połowę Hutnik zaczął kapitalnie: do prostopadłego podania pobiegł na pełnym gazie Lelek, z bramki na spotkanie z nim wybiegł Michalski. Napastnik krakowian ograł bramakrza i kopnął pilkę do siatki. Nowohucki zespół z zimną krwią kłuł czołową ekipę ligi.

Wiadomo jednak, że dla Hutnika 3:0 to niebezpieczny wynik, a Kotwica nie odpuściła. Sytuacja w 61 min nie wydawała się szczególnie groźna, ale doszło do nieporozumienia między Wengerem a Kaczorowskim, piłka przeleciała między nimi, w efekcie Jonathan mógł ją skierować do siatki. Minęły trzy minuty, Nowak w polu karnym trafił piłką w rękę Wengera - no i "jedenastka"! No i 3:2...