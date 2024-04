Pomysł na grilla: wędzone żeberka, rybne szaszłyki i śródziemnomorskie warzywa mistrza grillowania [PRZEPISY]

Tak grillują mistrzowie! Zobacz trzy przepisy na dania z grilla Michael’a Kratz’a, znanego jako Mitch Barbecue. Szef kuchni i kierownik Weber Grill Academy w Rheinfelden pokazuje, jak przyrządzić trzy efektowne dania z grilla, którymi z pewnością zachwycisz swoich gości. Gotowi na wędzone żeberka, rybne szaszłyki i śródziemnomorskie warzywa z grilla?

Grillowanie na dobre wpisało się w wiosenne i letnie aktywności Polaków. Stanowi ono nie tylko okazję do wspólnego spędzania czasu z rodziną i znajomymi, ale także do celebrowania i kosztowania niecodziennych dań. Prezentujemy oryginalne przepisy, które z pewnością dołączą do grona ulubionych potraw i sprawią, że sięgniemy po coś innego niż tradycyjna grillowana karkówka czy boczek. Potrawy z grilla cenimy za wyjątkowy smak, walory zapachowe i prostotę wykonania. Dodatkowo, spożywanie ich na świeżym powietrzu w niezobowiązującej atmosferze, relaksuje i poprawia nastrój. Jednak zanim zaczniemy cieszyć się pysznymi daniami, powinniśmy odpowiednio się do tego przygotować – od zakupu świeżych artykułów, po proces przyrządzania samych potraw. W przypadku grillowych przysmaków warto postawić na wysokiej jakości produkty, ale również zadbać o aromatyczne przyprawy i ostry nóż. Ten ostatni element niezbędny jest do krojenia mięsa i warzyw w kawałki o odpowiedniej grubości.

Ostry nóż stanowi jedną z podstaw grillowania. Krojenie warzyw w kostkę lub słupki do sałatki, siekanie mięsa czy filetowanie ryby – każdy z produktów wymaga odpowiedniego ostrza. Poręczność, precyzyjność i ostrość, to cechy które powinien mieć nóż, aby perfekcyjnie wykonać swoje zadanie. Zdecydowanie ułatwi on i przyśpieszy przygotowywanie wszystkich grillowych potraw.

Przedstawiamy trzy przepisy opracowane przez eksperta marki Victorinox w dziedzinie grillowania Michael’a Kratz’a, czyli Mitch’a Barbecue. Dzięki nim zachwycisz się niezwykłym smakiem mięsa, ryb i warzyw, a sezon grillowy zostanie urozmaicony o kolejne, warte wypróbowania kulinarne propozycje.

Wędzone żeberka z grilla z domowym sosem BBQ [PRZEPIS]

Wędzone żeberka z grilla z domowym sosem BBQ. Składniki (na dwie osoby):

1,5 kg żeberek Sucha marynata do mięsa: 2 łyżki soli

1 łyżka brązowego cukru

2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku

1 łyżeczka białego pieprzu

½ łyżeczki czosnku w proszku

½ łyżeczki cebuli w proszku Glazura: 5 łyżek miodu

2 łyżki soku jabłkowego Domowy sos barbecue: 1 papryczka chili

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 łyżka masła

1 łyżka brązowego cukru

2 łyżki musztardy

250 ml soku jabłkowego

50 ml octu jabłkowego

odrobina sosu sojowego

100 g keczupu

50 g koncentratu pomidorowego

sól

świeżo zmielony pieprz Dodatkowy sos do podlewania mięsa: 200 ml soku jabłkowego

50 ml octu jabłkowego

Dodatkowe akcesoria: wędzarka i wiórki z drzewa jabłoni Sposób przygotowania:

Jeżeli mięso posiada cienką, lekko srebrną błonę, oczyść je ostrym nożem. Następnie opłucz zimną wodą i osusz.

Zmieszaj składniki na nacierkę i wetrzyj jej sporą ilość w mięso 30 minut przed grillowaniem. Połącz sok jabłkowy z octem jabłkowym, aby przygotować z nich sos do oblewania mięsa. Zmieszaj składniki na glazurę do uzyskania gładkiej konsystencji. Odstaw – jeżeli to możliwe, pozostaw na pół godziny.

Nasącz garść wiórek drzewnych w wodzie na co najmniej pół godziny przed grillowaniem i wypełnij nimi wędzarkę. Jeśli korzystasz z grilla gazowego, ułóż wędzarkę bezpośrednio nad ogniem. W przypadku grilla na węgiel drzewny, ułóż wiórki bezpośrednio na rozżarzonym węglu. Dodaj je na samym początku i pozwól im się rozgrzać. Zgasną po 30-45 minutach.

Połóż mięso na grill i przykryj je pokrywą, dzięki temu porządnie przesiąknie dymnym aromatem.

Od temperatury 60°C wzwyż włókna mięsa zasklepią się i nie będą już chłonąć dymnego aromatu.

Kiedy mięso będzie piec się na grillu, przygotuj sos barbecue. Usuń pestki z papryczki chili i pokrój ją na cienkie paseczki. Obierz i drobno posiekaj cebulę i czosnek. Wrzuć je na patelnię z rozpuszczonym masłem. Dosyp brązowy cukier i skarmelizuj go. Dopraw musztardą i papryczką chili. Krótko smaż na średnim ogniu i polej sosem z soku jabłkowego i octu jabłkowego, a następnie sosem sojowym.

O połowę zredukuj powstały sos do uzyskania postaci purée, a następnie dodaj keczup i koncentrat pomidorowy. Na koniec dopraw do smaku solą i pieprzem. Zagotuj.

Wędź żeberka przez cztery do pięciu godzin – w temperaturze ok. 110°C, niebezpośrednio nad ogniem. Co pół godziny smaruj sosem, po czym – 30 minut przed końcem pieczenia – polej glazurą. Przed podaniem starannie pokrój mięso między żeberkami, korzystając z długiego, precyzyjnego noża. Ułóż mięso na talerzach i serwuj z sosem barbecue.

Szaszłyki rybne w marynacie z trawy cytrynowej i kokosa [PRZEPIS]

Szaszłyki rybne w marynacie z trawy cytrynowej i kokosa. Składniki (na dwie osoby):

400 g białej ryby Marynata z trawy cytrynowej i kokosa: 2–3 łodygi trawy cytrynowej

300 ml mleka kokosowego

1 łyżeczka kminku

1 łyżeczka kolendry

1 łyżeczka kardamonu

1 łyżeczka anyżu gwiaździstego

1 łyżeczka goździków Dodatkowe akcesoria: drewniane lub metalowe szpikulce do szaszłyków Sposób przygotowania:

W celu przygotowania marynaty odkrój cienki pasek u dołu łodyg trawy cytrynowej i obierz twarde, zewnętrzne liście. Przekrój łodygi na pół, rozbij je, aby wydobyć aromat, a następnie pokrój na kawałki. Drobno zmiel przyprawy w młynku/ utrzyj w moździerzu i podsmaż na patelni nie używając tłuszczu. Dodaj trawę cytrynową i polej mlekiem kokosowym. Zmniejsz ogień i trzymaj pod przykryciem przez 10–15 minut, pozostawiając do całkowitego ostygnięcia.

Aby przygotować szaszłyki rybne, starannie sprawdź, czy w mięsie nie pozostały cienkie ości, a następnie ponownie opłucz rybę wodą i osusz papierowym ręcznikiem. Włóż do chłodnej marynaty i pozostaw na co najmniej 4 godziny, najlepiej na całą noc. Większe kawałki ryby pokrój w kostkę przed marynowaniem, mniejsze po marynowaniu.

Jeżeli korzystasz z drewnianych szpikulców do szaszłyków, nasącz je w wodzie na co najmniej pół godziny przed grillowaniem. Wyjmij rybę z marynaty i wytrzyj jej nadmiar. Nabij kawałki ryby na szpikulce.

Ułóż szaszłyki na ruszcie, bezpośrednio nad ogniem. Piecz pod przykryciem przez około 3–4 minuty. Przenieś szaszłyki na talerze i ozdób świeżymi ziołami, np. tymiankiem cytrynowym.

Śródziemnomorskie warzywa z argentyńskim sosem chimichurri [PRZEPIS]

Śródziemnomorskie warzywa z argentyńskim sosem chimichurri. Składniki (na dwie osoby):

1 mały bakłażan

1 mała cukinia

½ żółtej papryki słodkiej

½ czerwonej papryki słodkiej

1 czerwona cebula

1 papryczka chili Marynata czosnkowa: 1 cytryna

1–2 ząbki czosnku

50 ml oliwy z oliwek

sól gruboziarnista

świeżo zmielony, czarny pieprz Argentyńskie chimichurri: garść świeżych ziół, np. tymianku,

oregano i pietruszki

1 papryczka chili

50 ml oliwy z oliwek

1 łyżka octu z czerwonego wina

sól gruboziarnista

świeżo zmielony czarny pieprz Dodatkowe akcesoria: żeliwna patelnia grillowa Sposób przygotowania:

Umyj i osusz warzywa. Przekrój bakłażana na pół i posól, aby pozbyć się gorzkiego posmaku. Po upływie pół godziny osusz go papierowym ręcznikiem, w celu usunięcia nadmiaru wilgoci i soli. Pokrój cukinię w kostkę o szerokości ok. 2 cm. Usuń pestki z papryczki chili, ponownie ją opłucz i pokrój w paski. Obierz i posiekaj cebulę.

Do przyrządzenia marynaty czosnkowej, obierz cytrynę ze skórki i wyciśnij z niej sok. Również obierz czosnek i drobno posiekaj. Zmieszaj sok z cytryny z oliwą z oliwek, dodaj czosnek i skórkę cytryny. Około godziny przed położeniem na grilla dopraw solą i pieprzem, po czym dokładnie wymieszaj.

W celu przygotowania argentyńskiego sosu chimichurri, opłucz zioła, osusz i – zależnie od ich wielkości – oderwij drobne listki z łodygi lub drobno posiekaj. Papryczki chili przekrój wzdłuż na dwie połówki, usuń pestki i pokrój na cienkie paski. Oliwę z oliwek i czerwony ocet winny wymieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. Przypraw do smaku chili oraz świeżo zmieloną solą i pieprzem. Posyp posiekanymi zioła krótko przed podaniem.

Połóż patelnię na ruszt, bezpośrednio nad ogniem. Rozprowadź na niej odrobinę oliwy, po czym podsmaż warzywa przez ok. 5–7 minut w temperaturze 200°C. Ułóż warzywa na talerzach i podaj z sosem chimichurri.

Smacznego!

