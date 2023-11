Kibice Pogoni Szczecin na stadionie Cracovii. Wspierali zespół w meczu z Puszczą. Zdjęcia Tomasz Bochenek

Kibice Pogoni Szczecin w sobotę 4 listopada przyjechali do Krakowa i dopingowali swój zespół w meczu z Puszczą Niepołomice. Mecz odbywał się na stadionie Cracovii, a zanim sympatycy "Portowców" pojawili się w sektorze gości, przeszli pod eskortą policji przez Błonia, no bo parking dla szczecinian znajdował się po ich drugiej stronie. Kibice Pogoni taką samą wyprawę do Krakowa zaliczyli już niecałe półtora miesiąca temu, wówczas ich drużyna grała z Cracovią. Zarówno po tamtym meczu, jak i potyczce z Puszczą, ekipa ze Szczecina miała okazję fetować zwycięstwo. TUTAJ >>>> ZDJĘCIA KIBICÓW POGONI NA MECZU Z PUSZCZĄ.