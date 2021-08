Kibice Wieczystej na meczu z Sokołem Kocmyrzów. Coraz więcej ludzi! [ZDJĘCIA]

NOWE Wisła Kraków. Piotr Leśkiewicz: Jesteśmy wiarygodni dla poważnych firm. To nasz sukces

Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków ma już trzy lata. Powstało, by włączyć się w ratowanie klubu z ul. Reymonta, gdy był on na największych w historii zakręcie. Dzisiaj jest jednym z najważniejszych partnerów „Białej Gwiazdy” i jednym z jej największych sponsorów. - Myślę, że mimo wszystko jest to ewenement w skali nie tylko polskiej. Nie przypominam sobie, żeby wśród klubów, które grają w najwyższych ligach w Europie, reklamowane było na froncie koszulek kibicowskie stowarzyszenie. Tym bardziej nas to cieszy, że jesteśmy doceniani - mówi Piotr Leśkiewicz, prezes Socios Wisła Kraków.