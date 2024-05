Kibice Wisły Kraków mogą oglądać Puchar Polski

Wisła Kraków 2 maja wygrała w Warszawie finał Pucharu Polski i sięgnęła po to trofeum po 21 latach przerwy. Po zakończeniu meczu, a później w piątek trwała wielka feta z okazji wygrania tych rozgrywek.

Teraz Wisła zdecydowała się udostępnić Puchar Polski szerszemu gronu, wystawiają go w swoim sklepie. Można go było oglądać w sobotę w godzinach 10 – 15. W niedzielę będzie można to zrobić w godzinach 10-16, a w poniedziałek w godz. 11-19.06.

