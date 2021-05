Kibol Cracovii odsiedział wyrok za atak maczetą, teraz z jego ręki zginął młody mężczyzna

Do zbrodni doszło 16 sierpnia ub.r. w Łuczycach pod Krakowem. Z ustaleń wynika, że Michał K. był w konflikcie z Marcinem S. ps. Siwy, pojawił się nawet u niego kilka dni wcześniej z grupą zamaskowanych mężczyzn. W odwecie „Siwy” ze znajomą Marzena Śl. podjechał taksówką pod dom Michała K., wysiadł uzbrojony w kij golfowy i wszedł do środka, po czym doszło do konfrontacji obu mężczyzn.

Taksówkarz Łukasz M. opisywał na sali rozpraw, że gdy czekał na klienta w aucie usłyszał krzyk, a chwilę później zjawił się zakrwawiony Marcin S. i prosił o pomoc na pogotowiu lub w szpitalu.

- Widziałem krew i że mężczyźnie wychodzą z rany wnętrzności, gdy towarzysząca mu kobieta podciągnęła mu jego koszulę - zeznawał świadek. Porozumiał się z dyspozytorem pogotowia i zaparkował przed budynkiem urzędu gminy w Kocmyrzowie w oczekiwaniu na karetkę. Kobieta uciekła z taksówki, przed przyjazdem ratowników, oni zaczęli reanimację Marcina S., ale miał zbyt poważne obrażenia i zmarł. Na sekcji okazało się miał 10 ran, ale jedna była śmiertelna, bo doszło do przecięcia i uszkodzenia wątroby i masywnego krwotoku wewnętrznego.