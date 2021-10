Kiedy mecz Sandecji u siebie? Znamy możliwą datę, ale trzeba cierpliwości

„Pierwotnie spotkanie miało odbyć się 9 października w Nowym Sączu, jednak ze względu na wykonywane prace budowlane mecz zostanie rozegrany 10 października o godzinie 15:00 w Legnicy, gdzie Sandecja wystąpi w roli gospodarza„ – napisano na Sandecja.pl.

Co jest wielkim plusem całej sytuacji, to fakt, że potyczka na Dolnym Śląsku nie będzie kosztować sądeczan zbyt wiele. Legniczanom to na rękę, że wystąpią na własnym terenie, w dodatku przy swoich kibicach i nie będą musieli pokonywać kilkusetkilometrowej trasy. Poza tym w rewanżu z Sandecją znów zagrają na Dolnym Śląsku.

Już w środę przy Kilińskiego? Też nie

Wedle ligowego terminarza również dwa najbliższe mecze „Dumy Krainy Lachów” odbędą się poza Nowym Sączem. Podopieczni trenera Dariusza Dudka mają także jedno zaległe spotkanie, które w pierwotnym terminie miało odbyć się pod koniec sierpnia br., ale z uwagi na remont stadionu sądeczan zostało przeniesione na środę 13 października na godz. 18 w... Nowym Sączu.