Kiedyś był synonimem luksusu w Krakowie. Hotel Cracovia ma już 59 lat. Był największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce

Dzień po otwarciu w "Dzienniku Polskim" można było przeczytać: "Choć tu i ówdzie uwijają się jeszcze robotnicy, choć jeszcze wiele prac pozostało do wykonania, to jednak nowy hotel Orbisu - 'Cracovia' u zbiegu alei Krasińskiego i Puszkina przyjął wczoraj pierwszą grupę zagranicznych turystów". Tymi pierwszymi gośćmi - według relacji gazety - była 65-osobowa wycieczka Polaków z Ameryki. Mieli się oni następnie rozjechać do swoich rodzin w kraju, a hotel miał przyjąć nowych gości - uczestników Międzynarodowego Kongresu Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

"Echo Krakowa" z kolei podkreślało, że nowy hotel jest najnowocześniejszy i największy w Polsce. "700 miejsc i 500-osobowy personel. (...) Zainteresowanie naszą 'Cracovią' wśród gości zjeżdżających do Krakowa - ogromne. Zanim każdy przejdzie do swojego pokoju - zwiedza hotel. Do 5 lipca wszystkie miejsca w hotelu 'Cracovia' - zajęte" - informowała gazeta w wydaniu z 25 czerwca 1965 roku.