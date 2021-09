Kierunek Nowy Sącz-Muszyna. Pociąg retro wyruszył na tory. "Podróż w czasie" udokumentował muszyński fotograf [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Podróże w czasie są możliwe, udowodnił to Artur Królikowski- fotograf z Muszyny, oraz miłośnik kolei, który nadał swoim zdjęciom niecodzienny klimat. Czarnobiałe fotografie robią wrażenie. Pociąg retro wyruszył na tory rozpoczynając wycieczkę z Nowego Sącza następnie przez Stary Sącz, Rytro, Żegiestów aż do Muszyny. To nie lada gratka dla fanów zabytkowej kolei. W ten weekend 25-26 września będzie możliwość podróżowania zabytkowym składem: lokomotywą parową Ty2-911 z 1943 roku lub Ty42-107 z 1946 roku z historycznymi wagonami z lat 30 i 60. XX wieku. W tym roku przypada 145. rocznica uruchomienia kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, pierwszej linii kolejowej na terenie obecnej Małopolski.