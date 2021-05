Kino. Czterdziestolecie Złotej Palmy dla "Człowieka z żelaza" w kinie Kijów

- Jako dobra żona, powinnam zabronić Andrzejowi pojechania do Gdańska, bo po tych strasznych wypadkach w `70 roku na Wybrzeżu to było w jakiś sposób ryzykowane - wspominała okres pracy nad filmem Krystyna Zachwatowicz-Wajda. - Udało mi się przezwyciężyć strach i nie stanęłam przeciwko temu, żeby Andrzej pojechał do stoczni. I tam się wszystko zaczęło.

Stoczniowcy, którzy znali wcześniejszy film Wajdy, "Człowiek z marmuru", poprosili go, by zrobił film o nich. "Człowiek z żelaza" to jedyny film, który, jak podkreślał reżyser, zrobił na zamówienie.

- Wszystko zaczęło się od tego, że Andrzej Wajda zrobił w 1976 roku "Człowieka z marmuru". Ten film, jakimś przeczuciem, kończył się w Gdańsku. To było bardzo ważnym, jakby proroczym gestem w stosunku do tego, co stało się potem w 1980 roku - mówiła Krystyna Zachwatowicz.