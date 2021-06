Kino nie tylko Pod Baranami. W Pałacu Potockich wyświetlą polskie filmy związane z Krakowem

Na jeden dzień w miesiącu Pałac Potockich będzie się zamieniał w kameralną salę kinową. Od końca czerwca do grudnia 2021 roku przy Rynku Głównym 20 zorganizowanych zostanie siedem seansów, a na ekranie pojawią się rzadko prezentowane filmowe adaptacje tekstów autorów i autorek związanych z Krakowem. Każdy z pokazów zostanie poprzedzony krótkim, popularyzatorskim wprowadzeniem.

We wrześniu z okazji 100-lecia urodzin Stanisława Lema i trwającego właśnie dedykowanego mu roku w programie pojawi się "Test pilota Pirxa", polsko-radziecki film fantastyczno-naukowy zrealizowany w 1978 r. przez Marka Piestraka na podstawie opowiadania Stanisława Lema "Rozprawa" z cyklu "Opowieści o pilocie Pirxie". Produkcja nagrodzona na Festiwalu Filmów Fantastycznych w Trieście w 1979 roku pełna jest efektów specjalnych oraz złożonych pytań na temat człowieczeństwa i ludzkiej natury.

Od czerwca do sierpnia pokazy odbywać się będą o godz. 21.00 na dziedzińcu, a w razie złej pogody w salach Pałacu Potockich. Natomiast od września filmy będą wyświetlane o godz. 20.00 we wnętrzach kamienicy. Bilety będą dostępne w kasie Kina Pod Baranami lub online, a także w Pałacu Potockich (w dniu pokazu). Organizatorami cyklu są Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, oraz Kino Pod Baranami, zaproszone do współpracy w nowym kulturalnym centrum Krakowa przy Rynku Głównym 20.

Przypomnijmy, że na początku czerwca Pałac Potockich zmienił swoją funkcję i stał się siedzibą dla kulturalnych wydarzeń, gospodarowaną przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Na cykliczny program wydarzeń oprócz cyklu "Kinematograf w Pałacu Potockich" złożą się również premiery nowości wydawniczych, dyskusje tematyczne czy kreatywne warsztaty literackie.