Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku

Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda” to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.