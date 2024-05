Klimkówka. Sezon turystyczny nad zalewem ruszy oficjalnie 15 czerwca, choć już teraz w ładną pogodę jest tam wiele osób. Co się zmieni?

Jedni na żaglówkach, inni na wodnych rowerkach albo na ręczniku na pomoście – w wyjątkowo długi w tym roku majówkowy weekend nad jezioro w Klimkówce przyjechało tysiące ludzi. Woda ma jeszcze zbyt niską temperaturę, by się w nią kąpać, co nie szkodzi absolutnie w pływaniu żaglówką czy rowerkiem, kajakiem. I tak było przez cały długi weekend. Na jeziorze było co najmniej kilka różnych jednostek pływających.

Parking za opłatą i bez ograniczeń

Co to oznacza? Za wjazd na parking trzeba będzie zapłacić. Stawka nie zmieni się, będzie to 10 złotych od samochodu osobowego bez względu na czas postoju. Zostanie wyznaczone również kąpielisko, które będą mieli pod okiem ratownicy oraz bosman.

- Poszukiwane są osoby z odpowiednimi kompetencjami – przywołuje Niezgoda.

Blisko plaży są dwa ogródki gastronomiczne. Jeden działał już w majówkę. To prywatne przedsięwzięcia, ale należy się spodziewać, że w sezonie pracowały będą oba. Poza tym na chętnych czeka zadaszone miejsce do grillowania.