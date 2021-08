Kluby piłkarskie apelują o szczepienia. Będą specjalne punkty na stadionach

Do podpisania doszło w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. - Wszyscy gramy do jednej bramki - podkreślił Łukasz Kmita. - Jesteśmy zdeterminowani, żeby małopolskie kluby mogły cieszyć się obecnością kibiców na stadionach. Jestem przekonany, że w Małopolsce mamy najlepszych kibiców w kraju. Chcemy, żeby stadiony były otwarte jak najdłużej. A wiemy o tym, że im więcej kibiców się zaszczepi, tym większe są szanse na zwycięstwo z pandemią. Dlatego z panem profesorem Matyją postanowiliśmy zaprosić nasze kluby do podpisania apelu do kibiców.

Wojewoda poinformował, że współpraca z klubami na podpisaniu apelu się nie skończy. Przed meczami ekstraklasy w Małopolsce pojawią się przed stadionami punkty szczepień, gdzie osoby chętne będą mogły się zaszczepić. Punkty zostaną uruchomione jeszcze w sierpniu przed meczami Cracovii z Jagiellonią, Bru-Betu Termaliki z Cracovią i Wisły z Legią Warszawa.