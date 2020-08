Kolejarze znów zamykają tory do Zakopanego. Rusza kolejny etap remontu

Modernizacja torów do Zakopanego, czyli de facto linii kolejowych nr: 97, 98, 99 trwa już od dobrych kilku lat i niestety szybko się nie skończy. Kolejarze prace zaplanowali tu aż do 2023 roku. To długi okres, ale oznacza, że sam szlak żelazny, prowadzący do Tatr do tego czasu zostanie praktycznie zbudowany od nowa. Remonty i przebudowy warte łącznie blisko miliard złotych prowadzone są etapami tak, by nie "wylać dziecka z kąpielą", czyli oduczyć turystów jeździć w góry pociągiem.

- Oczywiście moglibyśmy zamknąć tory na powiedzmy 4 lata i wszystkie prace zrobić na raz - mówią kolejarze. - Powstaje jednak pytanie, czy po tak długim okresie ludzie dalej pamiętaliby o tym, że w góry można w ogóle dojechać koleją. Odpływ pasażerów byłby tak duży, ze nie dałoby się go odbudować. Dlatego robimy remonty etapami, by umożliwiać podróże koleją w sezonach zimowych i letnich, a zawieszać je jesienią i wiosną.