Kolejne psy saperskie trafią na Ukrainę. 12 czworonogów będzie rozminowywać tereny

Przekazane psy to już trzeci grupa czworonogów przekazanych Ukrainie - tym razem najliczniejsza. 12 psów, które zostały wyszkolone w Belgii, w Polsce, we Włoszech, na Malcie, w Luksemburgu i w Finlandii trafią na służbę w Ukrainie. W Polsce zwierzęta odbyły 14 dniowy turnus adaptacyjny, m.in. na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W jego trakcie ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi.

- Pierwsze 18 psów zostało przekazanych w marcu oraz listopadzie 2023 r. i pracują razem ze swoimi ukraińskimi opiekunami pomagając w rozminowywaniu Ukrainy. Dzisiaj kolejna grupa 12 psów dołączy do ukraińskiej armii, wspierając Ukrainę nie tylko w rozminowaniu kraju czy wykrywaniu materiałów wybuchowych, ale również w wykrywaniu materiałów radioaktywnych - informuje chor. szt. SG Tomasz Jarosz, z zespołu prasowego KaOSG.

Podczas uroczystego przekazania wybrane psy zaprezentowały również swoje umiejętności. Jak przyznał Stanisław Orzeł , który szkolił psy, praca jaką wykonują psy, to wielka misja, ale dla samych zwierząt dobra zabawa. - One są nauczone - jeżeli znajdę ten zapach, to będę się super bawił. Pies odnajduje minę, czy inny materiał wybuchowy, wtedy dostaje sygnały klikerem i on wtedy wie, że jest już zwolniony z tego ćwiczenia, wraca bardzo szybko do przewodnika i wtedy super się razem bawią - opisuje Orzeł.