Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Czarna seria trwa. Trudny weekend dla ratowników

- Do wypadku doszło podczas zejścia z Wrót Chałubińskiego. Tam i na Rysach jest jeszcze bardzo dużo śniegu i właśnie na Rysach doszło do kolejnych dwóch wypadków. Jest jeszcze bardzo dużo twardego śniegu, po którym nieprzyjemnie się chodzi nawet w rakach. Trzeba bardzo uważać, bo poślizgnięcie się kończy się najczęściej uderzeniem w kamienie, co może być tragiczne w skutkach - mówi Stanisław Krzeptowski-Sabała, ratownik TOPR.

Do wielu zdarzeń dochodzi z powodu nieprzygotowania turystów.

- Turyści mają sprzęt, ale czy są przygotowani, to ciężko powiedzieć. Na to przygotowanie składa się sam sprzęt, ale też umiejętność używania tego sprzętu i zdawanie sobie sprawy z zagrożeń - zaznacza Stanisław Krzeptowski-Sabała, ratownik TOPR. - Zdarza się, że kask podczas zejścia jest już w plecaku, chociaż czy jest w plecaku, czy na głowie, to waży tyle samo. Często ci ludzie mają raczki na nogach, które dają złudne poczucie bezpieczeństwa. O ile podczas podejścia one jeszcze coś pomagają, to przy zejściu wręcz stwarzają większe zagrożenie. Naprawdę trzeba umieć poruszać się w takich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy - dodaje ratownik.

Ratownicy po raz kolejny apelują do turystów o planowanie górskich wycieczek i dostosowanie trasy do kondycji, umiejętności i sprzętu, który posiadamy. Na szlakach prowadzących na Rysy, Wrota Chałubińskiego i Szpiglasową Przełęcz cały czas zalega dużo twardego śniegu.