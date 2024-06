Kolejny tragiczny wypadek w Małopolsce. W Bilczycach samochód potrącił rowerzystkę. 40-letnia kobieta zmarła. Jej dziecko walczy o życie Aleksandra Łabędź

Kolejny tragiczny wypadek w Małopolsce. W Bilczycach samochód potrącił rowerzystkę. Kobieta zmarła

W późnych godzinach popołudniowych we wsi Bilczyce w gminie Gdów doszło do tragicznego wypadku. Kierujący pojazdem osobowym potrącił rowerzystkę, która na jednośladzie przewoziła również swoją 5-letnią córkę. Około 40-letnia rowerzystka zmarła. Dziewczynka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala drogą lotniczą. Na miejscu cały czas trwają czynności pod nadzorem prokuratora.