Kolorowe ciasta na Wielkanoc. Obłędnie wyglądają na świątecznym stole, a jeszcze lepiej smakują [PRZEPISY]

Wielkanocą ma być kolorowo i radośnie! Także na stole! Proponujemy Wam przepisy na ciasta, które będą ozdobą każdego wielkanocnego stołu. Kolorowe i pyszne. Obok mazurków, bab i serników będą prezentować się rewelacyjnie.

Nie ma co ukrywać. Na wielkanocnym stole królują baby i mazurki, chętnie też przygotowujemy serniki (przepisy na tradycyjne ciasta wielkanocne od Koła Gospodyń Wiejskich znajdziesz TU). Ale co stoi na przeszkodzie przygotować kolejne, kolorowe ciasto? Zebraliśmy dla Was przepisy na kolorowe ciasta, które obłędnie wyglądają na świątecznym stole, a jeszcze lepiej smakują.

Ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką [PRZEPIS]

Ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na blaszkę o wymiarach 24x24cm:

Biszkopt ciemny: 3 jajka

1/2 szklanki cukru

2/3 szklanki mąki

4 łyżki oleju

1,5 łyżki kakao

1/2 łyżki proszku do pieczenia

1/2 łyżki octu Biszkopt makowy: 4 białka

3/4 szklanki cukru

1 łyżeczka octu

1 łyżka mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

3 łyżki suchego maku Masa budyniowa: 500 ml mleka

2 opakowania budyniu waniliowego

1 opakowanie cukru waniliowego

2 łyżki cukru

200 g masła Dodatkowo: 1 litrowy słoik wiśni w syropie

200 ml wody

3 opakowania galaretki wiśniowej

50 ml wódki cherry

kolorowe perełki do posypania

Przygotowanie:

Biszkopt ciemny: Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić na sztywno. Nie przerywając miksowania dodawać kolejno cukier, żółtka, olej, mąkę, kakao, ocet oraz proszek do pieczenia. Ciasto wyłożyć na blaszkę o wymiarach 24x24cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 30 minut w temperaturze 180 stopni. Przestudzony biszkopt nasączyć wódką cherry.

Biszkopt makowy: Białka ubić na sztywno. Nadal ubijając stopniowo dodawać cukier oraz ocet. Następnie dodać mąkę pszenną oraz mąkę ziemniaczaną. Na końcu wsypać mak. Delikatnie wymieszać. Ciasto wyłożyć na blaszkę (wymiary 24 cm x 24 cm), wyłożoną papierem do pieczenia. Piec około 25 minut w temperaturze 170 stopni.

Masa budyniowa: Z mleka odlać 150ml. Pozostałe mleko zagotować razem z cukrem i cukrem waniliowym. W odlanym mleku wymieszać budynie. Masę wlać do gotującego się mleka. Wieszać i gotować przez 2-3 minuty. Odstawić do przestudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę. Dodać zimny budyń i razem utrzeć. Masę wyłożyć na biszkopt ciemny, wyrównać. Masę przykryć biszkoptem makowym.

Wiśnie razem z syropem przelać do garnka. Wlać wodę i zagotować. Do wrzących owoców wsypać galaretki. Wymieszać. Odstawić do przestudzenia. Gęstniejące owoce wyłożyć na wierzch ciasta. Odstawić do stężenia. Wierzch ciasta posypać cukrowymi perełkami.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Ciasto z malinami, bezą i serkiem mascarpone „Siódme niebo” [PRZEPIS]

Ciasto z malinami „Siódme niebo”. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na spód dużej blachy 40x25 cm

ok. 4 paczek herbatników Składniki na białą masę 1 opakowanie serka mascarpone 25 dag

1/2 litra śmietany kremówki 30%

1/2 łyżeczki mielonej wanilii lub cukier waniliowy

3 łyżki cukru pudru

3 łyżeczki żelatyny

4 łyżki gorącej wody do rozpuszczenia żelatyny Składniki na warstwę malinową 3 galaretki malinowe

70 dag świeżych malin

1 litr wody Składniki na bezę 4 białka

15 dag cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

płatki migdałowe do posypania Wykonanie

Galaretkę rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do przestudzenia, gdy zaczyna się ścinać dodać ją do malin.

W czasie gdy galaretka się studzi zrobić bezę. Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i nadal miksować, na koniec połączyć z mąką ziemniaczaną i ubijać do czasu aż piana będzie szklista. Przygotować formę wyłożoną papierem do pieczenia, wylać bezę, wierzch posypać płatkami migdałowymi, piec w 140 stopniach przez 50-60 minut.

Żelatynę połączyć z gorącą wodą, wymieszać do rozpuszczenia, odstawić do wystudzenia. Schłodzoną śmietanę dobrze ubić, dodać serek mascarpone, wanilię i cukier. Gdy wszystko jest połączone wlać wystudzoną żelatynę i ponownie zmiksować.

Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia, na spód ułożyć warstwę herbatników, następnie na herbatniki wyłożyć połowę masy śmietankowej, na masę wylać tężejącą galaretkę z malinami, na wierzch wyłożyć druga połowę białej masy. Na górę położyć upieczoną i wystudzoną bezę. Ciasto przed podaniem na kilka godzin wstawić do lodówki.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga Apetyczna Babeczka

Ciasto biszkoptowe „Bajka” z budyniem i musem marchewkowym [PRZEPIS]

Ciasto biszkoptowe „Bajka”. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na biszkopt jasny

5 jajek

2/3 szklanki cukru

1,5 szklanki mąki tortowej

7 łyżek oleju

1 płaska łyżka proszku do pieczenia

1 łyżka octu Składniki na biszkopt makowy 4 białka

3/4 szklanki cukru

1 łyżeczka octu

1 łyżka mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

3 łyżki suchego maku Składniki na masę budyniową 400 ml mleka

1 opakowanie cukru waniliowego

2 łyżki cukru

2 płaskie łyżki mąki pszennej

2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej

200 g masła Składniki na mus marchewkowy 1/2 litra świeżo wyciśniętego soku z marchwi

2 opakowania galaretki pomarańczowej Dodatkowo 1 tabliczka białej czekolady

1,5 łyżki mleka

kolorowe perełki

Wykonanie

Biszkopt jasny: Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić na sztywno. Nie przerywając ubijania dodawać kolejno cukier, żółtka, olej, mąkę, ocet oraz proszek do pieczenia. Ciasto wyłożyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia (wymiary 24cm x24cm). Piec około 45 minut w temperaturze 170 stopni. Po przestudzeniu ciasto przekroić na dwa równe blaty.

Biszkopt makowy: Białka ubić na sztywną pianę. Nadal ubijając stopniowo dodawać ocet oraz cukier. Następnie dodać mąkę pszenną oraz mąkę ziemniaczaną. Na końcu do masy wsypać mak. Delikatnie wymieszać. Ciasto wyłożyć na blaszkę wyścieloną papierem do pieczenia. Piec około 25 minut w temperaturze 170 stopni.

Masa budyniowa: Z mleka odlać 1/2 szklanki. Pozostałe mleko zagotować razem z cukrem i cukrem waniliowym. W odlanym mleku wymieszać mąki. Masę wlać na gotujące się mleko. Wymieszać i gotować 2 minuty. Budyń odstawić do przestudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę. Nadal ucierając dodawać po łyżce ziemnego budyniu. Utrzeć. Masę wyłożyć na jeden blat biszkoptu jasnego i wyrównać. Przykryć biszkoptem makowym.

Mus marchewkowy: Sok przelać do garnka i zagotować. Do gorącego soku wsypać galaretki. Wymieszać i odstawić do przestudzenia.

Gęstniejący mus wyłożyć na biszkopt makowy i wyrównać. Przykryć drugim blatem biszkoptu jasnego.

Białą czekoladę połamać na kostki i rozpuścić nad kąpielą wodną. Dodać mleko i dokładnie wymieszać. Przygotowaną polewą polać ciasto. Wierzch udekorować kolorowymi perełkami.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Ciasto biszkoptowe z pianką i borówkami, czyli "Smerfetka" [PRZEPIS]

Ciasto biszkoptowe z pianką i borówkami, czyli "Smerfetka". Fot. Katarzyna Jaworek Składniki (na tortownicę o średnicy 24 cm):

Biszkopt:

2 jajka

1/3 szklanki cukru

3 łyżki oleju

2/3 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżki octu

szczypta soli Pianka: 300 ml śmietany 36%

2 opakowania galaretki niebieskiej Dodatkowo: 150 g borówek amerykańskich

2 opakowania galaretki niebieskiej

niebieska posypka do dekoracji Wykonanie

Biszkopt: Żółtka oddzielić od białek. Białka razem ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę. Nie przerywając ubijania dodawać cukier oraz żółtka. Następnie stopniowo dodawać olej, mąkę, ocet oraz proszek do pieczenia. Ciasto przełożyć do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 24 cm. Piec 25 minut w temperaturze 180 stopni.

Pianka: Dwie niebieskie galaretki rozpuścić w 1,5 szklanki wrzącej wody. Przestudzić. Schłodzoną śmietanę ubić na sztywno. Do śmietany dodać tężejącą galaretkę. Wszystko razem zmiksować. Masę wyłożyć na upieczony biszkopt. Wyrównać i odstawić do stężenia.

Na stężonej piance ułożyć borówki amerykańskie. Pozostałe dwie galaretki rozpuścić w 3 szklankach wrzątku. Odstawić do przestudzenia. Tężejącą galaretką zalać borówki na cieście. Wierzch ciasta posypać niebieską posypką. Gotowe ciasto wstawić na 2 godziny do lodówki.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "Tradycyjna kuchnia Kasi"

Lekkie ciasto na biszkopcie z galaretką Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

]Lekkie ciasto na biszkopcie z galaretką. Fot. KGW z Białki Składniki galaretki w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i pomarańczowym

kefir

żelatyna

biszkopciki gotowe (lub biszkopt zrobiony w domu)

ulubione owoce

Wykonanie

Wcześniej przygotować galaretki w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i pomarańczowym w połowie objętości wody podanej na opakowaniu, wylać do płaskich naczyń i odstawić do zastygnięcia, potem pokroić w kostkę. 3 razy po 400 ml kefiru (może być jogurt lub kwaśne mleko) spienić mikserem i dodać opakowanie żelatyny na 2,5 l rozpuszczonej według instrukcji na opakowaniu, zmiksować, ewentualnie dosłodzić, wymieszać delikatnie z przygotowanymi kolorowymi galaretkami, wylać na biszkopt (ewentualnie biszkopciki), można do masy dodać ulubione owoce (truskawki, jagody itp.). Gdy całość zastygnie, wylać czerwoną galaretkę. Wstawić do lodówki.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Czekoladowa pianka z owocami [PRZEPIS]

Czekoladowa pianka z owocami. Składniki: białka - 4 sztuki

cukier – 0,5 szklanki

kostka do pieczenia Kasia – 0,5 opakowania

biała czekolada - 50 gramów

gorzka czekolada - 50 gramów

żelatyna - 6 łyżeczek

sok z cytryny - 1 łyżka

maliny i borówki - 250 gramów

Wykonanie

Do dwóch miseczek wsyp po 3 łyżeczki żelatyny. Każdą zalej 1/3 szklanki zimnej, przegotowanej wody i odstaw, by napęczniała.

Kostkę do pieczenia Kasia podziel na dwie części. W dwóch rondelkach rozpuść Kasię dodając do każdego inną czekoladę i porcję żelatyny, wymieszaj.

Białka ubij z cukrem na bardzo sztywną pianę. Pod koniec ubijania dodaj łyżkę soku z cytryny.

Pianę podziel na dwie części. Każdą z części wymieszaj delikatnie z jedną masą czekoladową.

Formę keksową 10x24 cm wyłóż papierem do pieczenia, przełóż do niej ciemną masę czekoladową i wyłóż połowę owoców.

Na owoce wyłóż jasną masę czekoladową i resztę owoców. Całość odstaw do lodówki na kilka godzin. Zobacz też inne przepisy na wielkanocne przysmaki:

