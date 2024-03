Wielkanocne wypieki Koła Gospodyń Wiejskich. Ach te tradycyjne babki i mazurki! Tym ciastom trudno się oprzeć [PRZEPISY]

Tradycyjne baby i mazurki wielkanocne? Zobacz, jak to robią panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Konaszówce! Tradycyjna wielkanocna babka drożdżowa z rodzynkami, świąteczna babka kawowa i mazurek żurawinowy wspaniały to przepisy na wielkanocne tradycyjne ciasta przekazywane z pokolenia na pokolenie.

- Po rezurekcji w Wielką Niedzielę, w której bierzemy udział w krakowskich strojach regionalnych, składamy sobie życzenia, udajemy się do domów na święcone i oczekiwaną od wielu dni ucztę wielkanocną – opowiadają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Konaszówce. - Śniadanie świąteczne trwa zazwyczaj wiele godzin. Pierwszy dzień świąt – Niedziela Wielkanocna – upływa głównie w gronie rodzinnym, przy suto zastawionym stole. Baby wielkanocne pieczemy według sprawdzonych receptur. Wśród nich pierwsze miejsce zajmują baby drożdżowe i ucierane. A smak i urodę mazurków pieczonych wspólnie w świetlicy mogą poznać bywalcy Jarmarków Wielkanocnych w Miechowie – opowiadają gospodynie.

Tradycyjna wielkanocna babka drożdżowa z rodzynkami [PRZEPIS]

Tradycyjna wielkanocna babka drożdżowa z rodzynkami. Pieczenie bab, wsadzanie ich do pieca, studzenie i lukrowanie to cała skomplikowana ceremonia. Kiedy wyrabiamy ciasto, a zwłaszcza kiedy odstawiamy do wyrośnięcia, nie wolno chodzić po kuchni, otwierać drzwi i okien, by nie zrobić przeciągu. Nie wolno w tym czasie trzaskać drzwiami, głośno rozmawiać, by baba nie opadła lub nie dostała zakalca. Składniki 3,5 szklanki mąki pszennej

5 dag świeżych drożdży

½ szklanki cukru

6 żółtek plus jedno jajko

1 szklanka ciepłego mleka

szczypta soli

otarta skórka z cytryny

½ szklanki rodzynek

½ kostki rozpuszczonego masła

½ kandyzowanej skórki pomarańczowej, cukier puder do posypania, sok z cytryny

Wykonanie tradycyjnej babki

Drożdże wymieszać z ½ szklanki mleka, odstawić na 15 minut. Żółtka i całe jajko, utrzeć mikserem na gładką masę. Do miski przesiać mąkę, dodać masę jajeczną, drożdże, pozostałe mleko i skórkę z cytryny. Wymieszać i odstaw do wyrośnięcia na 20 minut. Następnie wlać masło. Wyrobić aż ciasto wchłonie masło. Dodać wypłukane rodzynki, ponownie odstawić do wyrośnięcia ,aż ciasto potroi objętość . Formę na wielkanocną babkę wysmarować, wyłożyć ciasto i znów zostawić do wyrośnięcia na 30 minut. Piec w nagrzanym piekarniku – 40 min w temperaturze 170 stopni C. Po 10 minutach wyjąć z formy na kratkę.

Wielkanocna babka kawowa ]PRZEPIS]

Wielkanocna babka kawowa. Składniki: 20 dag mąki

4 jajka

15 dag cukru

15 dag masła

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 cukier waniliowy lub łyżeczka wanilii

½ szklanki bardzo mocnej zimnej kawy

Wykonanie

Masło utrzeć dodając stopniowo jajka i przesianą napowietrzoną mąkę. Dodać cukier, wanilię i proszek do pieczenia. Wymieszać, wlewając stopniowo kawę. Przełożyć do natłuszczonej formy na babę. Piec ok. 40 minut w temperaturze 180 st. C. Porcja na małą tortownicę.

Mazurek żurawinowy wspaniały [PRZEPIS]

Mazurek żurawinowy wspaniały. Składniki na dużą brytfannę

Ciasto: 60 dag maki tortowej

10 dag mąki ziemniaczanej

16 dag cukru

40 dag masła

2 całe jajka

4-5 jajek ugotowanych na twardo

1 łyżeczka proszku do pieczenia Masa czekoladowo-żurawinowa: 20 dag masła

1 literatka mleka

4 białe czekolady

50 dag suszonej żurawiny Wykonanie mazurka:

Mąkę, masło, cukier, jajka i żółtka ugotowane na twardo, przetarte przez sito oraz proszek do pieczenia –krótko zarobić i odłożyć na 30 minut do lodówki. Następnie po rozwałkowaniu uformować w brytfannie formujemy wałeczek i przykleić posmarowanym białkiem. Pieczemy około 30 minut w temperaturze 180 st. C. Wystudzić.

Masa. Do garnka włożyć masło, mleko, połamaną czekoladę i podgrzać na jednolitą masę. Dodać żurawinę. Masę wylać na ciasto. Zostawiać do zastygnięcia. Udekorować według uznania. Aby mazurek był wyższy można go ułożyć na warstwie biszkoptu posmarowanego konfiturą.

