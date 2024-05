Kolumbijskie smaki w twojej kuchni – arepa i empandas [PRZEPISY]

Pikantne salsy i placki kukurydziane

Arepa – kolumbijskie śniadanie

Wykonanie Składniki na chlebki mieszamy z sobą, tak aby powstała jednolita masa. Masa powinna być na tyle gęsta, aby uformować z niej kulki, a następnie zrobić z nich płaskie placuszki. Gotowe placuszki smażymy z dwóch stron aż się przyrumienią. Po usmażeniu placuszki możemy włożyć na ok. 5 minut do rozgrzanego piekarnika, dzięki temu nabiorą odpowiedniej chrupkości. Na patelni podsmażamy pomidory, czosnek i cebulę. Do składników dodajemy Złote owoce i przyprawy, patelnię zdejmujemy z ognia i dodajemy odrobinę posiekanej kolendry oraz sok z limonki. Placuszki najlepiej smakują podane na ciepło i maczane w salsie.

Empandas – kolumbijska królowa przekąsek

Wykonanie

Do naczynia przekładamy odcedzoną fasolę, cebulę kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na patelni razem z mięsem mielonym. Dodajemy fasolę i podsmażamy wszystko jeszcze przez chwilę. Gotowe składniki przekładamy do naczynia. Na patelni podsmażamy koncentrat pomidorowy (z odrobiną wody lub bulionu), złote owoce oraz przyprawy. Gotujemy przez ok. 10 minut aż sos będzie odpowiednio gęsty. Sos dodajemy do farszu i wszystko dokładnie mieszamy.

W cieście francuskim wycinamy kółka o średnicy ok 8 cm. Następnie za pomocą łyżki nakładamy farsz, przykrywamy wszystko drugim krążkiem i dokładnie zlepiamy brzegi. Pierożki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Przed włożeniem do piekarnika pierożki smarujemy jajkiem. Pieczemy w 180 stopniach przez około 30 minut. Gotowe podajemy z pomidorową salsą lub posypujemy mieloną, wędzoną papryką.

