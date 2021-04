Komendant na urlopie zatrzymał pijanego kierowcę. Miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie

- Nietrzeźwi kierowcy często są sprawcami groźnych wypadków na drogach. Eliminowanie ich z ruchu to jedno z zadań policjantów patrolujących ulice. Jednak do zatrzymania kierowców jadących na podwójnym gazie nierzadko dochodzi gdy policjanci są już po służbie - podkreślają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

I relacjonują, że w niedzielne popołudnie 25 kwietnia br. Komendant Miejski Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniew Nowak przebywając na terenie jednej z podkrakowskich miejscowości w gminie Zielonki zauważył kierowcę audi, który poruszał się drogą zygzakiem.

Podejrzewając, że osoba prowadząca samochód może być pod wpływem alkoholu mł. insp. Zbigniew Nowak zajechał drogę pojazdowi zmuszając tym kierowcę do zatrzymania się. Następnie komendant otworzył drzwi audi, błyskawicznie wyciągając kluczyki ze stacyjki.

- Wyczuwalna woń alkoholu i zachowanie kierowcy nie budziły wątpliwości co do stanu w jakim się znajduje. Mł. insp. Zbigniew Nowak o ujęciu nietrzeźwego powiadomił dyżurnego, który wezwał na miejsce patrol policji. Kierującym okazał się 30 -letni mieszkaniec gminy Skała, który miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie a oprócz tego nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowca za jazdę po pijanemu odpowie przed sądem. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności - relacjonują policjanci.