Kompletnie pijany 21-latek zaczepiał klientów sklepu w Dłużcu. Miał pecha, bo trafił na policjantkę po służbie

Po pijaku zaczepiał klientów sklepu w Dłużcu. Miał pecha, bo trafił na policjantkę po służbie

Do zdarzenia doszło 25 kwietnia w Dłużcu. Starsza posterunkowa Patrycja Wrońska z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu w czasie wolnym od służby, została zaczepiona przez mężczyznę, który poprosił ją o zakup alkoholu. Jak tłumaczył nie mógł kupić piwa w sklepie, bo pracująca tam ekspedientka odmówiła sprzedaży trunku z uwagi na jego stan nietrzeźwości.

Policjantka również nie przychyliła się do prośby mężczyzny i zaczęła go dyskretnie obserwować. Młodzieniec chciał jeszcze namówić do zakupu alkoholu kilku innych klientów, lecz jego próby okazały się bezskuteczne.