Obywatelskie zatrzymania w Olkuszu. Jechały na podwójnym gazie. Spowodowały kolizje i próbowały uciec z miejsca zdarzenia Bogusław Kwiecień

Na olkuskich ulicach w ostatnich dniach doszło do dwóch zdarzeń z udziałem pijanych kierujących, które po spowodowaniu kolizji próbowały uciec Archiwum Nasze Miasto

W ostatnich dniach na ulicach Olkusza doszło do dwóch obywatelskich zatrzymań pijanych kierujących. W obu przypadkach spowodowały one kolizje i próbowały uciec z miejsca zdarzenia. Uniemożliwili to inni kierowcy. Obie kobiety zostały zatrzymane przez policję.