Konfitury. Jak zrobić idealną konfiturę [PORADNIK, PRZEPISY]

Sterylne słoiki

Nie można zapomnieć także o wyparzeniu i dokładnym osuszeniu słoiczków i zakrętek, co zapewni ich perfekcyjne domknięcie. Są dwa sposoby sterylizacji słoików. Słoiczki możemy zagotować, wystarczy, że umieścimy je w garnku w zimnej wodzie, doprowadzając ją do wrzenia i pozostawiając słoiki w tym stanie przez ok. 5 minut albo też w piekarniku nagrzanym do 100 stopni Celsjusza.

Konfitura nie tylko z truskawek, malin czy wiśni

Konfitura najczęściej kojarzy się ze smakiem truskawek, malin, czy wiśni. Warto niemniej poszerzyć kulinarne horyzonty tworząc kompozycje smakowe, które rzadko można dostrzec na sklepowych półkach. Nietuzinkowym połączeniem będzie konfitura na bazie czereśni z gorzką czekoladą i na przykład odrobiną rumu, na którą przepis podajemy poniżej.

Innym, nietuzinkowym owocem, którego aromat możemy zamknąć w słoiczku jest arbuz. Jego smak nie tylko jak żaden inny kojarzy się z upalnym latem. Arbuz ze względu na wartości odżywcze, zawartość elektrolitów, potasu i składników zmniejszających stany zapalne jest prawdziwym hitem, docenianym przez dietetyków. I co ciekawe, jest świetnym produktem pod przygotowanie dżemu, czy konfitury.