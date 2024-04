Proste i sycące dania. 3 przepisy na wiosenny lunch z kurczakiem według Tomasza Strzelczyka [PRZEPISY]

Możliwości wykorzystania kurczaka w kuchni są niemalże nieskończone – w zależności od sposobu przyrządzenia świetnie pasuje do makaronów, wrapów, sałatek czy zapiekanek. Jednym z jego największych atutów jest jednak to, że dobrze smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno, co czyni go świetną opcją dania do zabrania „na wynos” do szkoły lub pracy. Najlepsze propozycje na lunch z kurczakiem wybrał Tomasz Strzelczyk (ODDASZFARTUCHA), twórca kanału YouTube, autor książek kulinarnych oraz ekspert marki Instant Pot.