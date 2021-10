Kongres Młodych w Krakowie już w najbliższy weekend (RED)

W najbliższy weekend (9 i 10 października) w Krakowie odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Młodych „Nowoczesny patriotyzm”. To projekt, który ma na celu pobudzić młodych ludzi z całego kraju do debaty na temat roli młodego pokolenia w kultywowaniu polskiej kultury, pamięci o historii oraz tożsamości narodowej. Poprzez dwudniowe wydarzenie z udziałem blisko stu młodych osób - liderów lokalnych społeczności z całej Polski zostaną wypracowane sposoby promocji polskiej kultury wśród młodzieży w przystępny i dostosowany do młodego pokolenia sposób.