Koniec 4. ligi. Nasze ekipy, MKS Limanovia, Sokół i Orkan, zakończyły sezon

W ostatniej serii gier tylko jedna z ekip z powiatu limanowskiego wywalczyła jakikolwiek punkt. Sokół Słopnice (na koniec 9. miejsce) w gości zabrał punkty faworyzowanemu Popradowi Muszyna remisując 1:1. Zarówno Limanovia oraz Orkan przegrały: 1:3 z Wolanią Wola Rzędzińska oraz 0:2 ze Skalnikiem Kamionka Wielka.

Najbardziej rozczarowany może być trener zespołu ze Szczyrzyca Wojciech Tajduś, który zimą zamienił Sokoła na Orkana. Teraz jego ekipa, ostatecznie 17. w 20-zespołowej tabeli, opuszcza szeregi czwartoligowców.

- Rundę zaczęliśmy z marszu, po kilku tygodniach praktycznie bez treningu. Na „dzień dobry” trafiliśmy na bardzo mocnych rywali jak Lubań Maniowy czy Unia Tarnów. Siłą rzeczy nie mogło się to dobrze skończyć. Po trzech porażkach podałem się do dymisji, jednak nie została ona przyjęta przed drużynę ani zarząd klubu. Później przyszedł dobry okres gdzie wygraliśmy z Okocimskim i Popradem Rytro, wydawało się, że idziemy we właściwym kierunku. W dwóch, trzech spotkaniach mogę mieć pretensję do zawodników o to zaangażowanie, bo nie walczyliśmy tak, jak powinniśmy walczyć – mówił nam tydzień temu szkoleniowiec.