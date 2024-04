Poprad Muszyna rozbity, Sandecja II słabsza od Dunajca, Kolejarz Stróże powalczył w Bieczu

- Cieszy to, że drużyna seniorów Dunajca jest oparta w 100 procentach na naszych wychowankach, bądź graczy z epizodami m.in. w Sandecji. Mamy też w zespole grających trenerów. Nasza kadra jest bardzo młoda (średnia wieku 20,3) i to drugi wynik w całej lidze – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Jakub Nowak z Dunajca.

Jak dodaje nasz rozmówca, jednym z najlepszych strzelców i asystentów zespołu jest młodziutki Mateusz Pomietło (rocznik 2007).

- Debiutował już w wieku 15 lat. Co do wyników w piątej lidze, nie mamy tzw. ciśnienia na awans do czwartej. Nie wiemy czy dalibyśmy radę udźwignąć nowe rozgrywki finansowo. Póki co skupiamy się na stabilizacji i rozwoju bazy, a ja tylko przypomnę, że celem na ten sezon jest dla Dunajca utrzymanie się w obecnej lidze – zauważa trener Nowak.