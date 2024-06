Koniec roku szkolnego. Uczniowe sądeckich szkół rozpoczęli dziś wakacje

Piątek, 21 czerwca, to ostatni dzień roku szkolnego 2023/2024. W Nowym Sączu i na Sądecczyźnie rozdano uczniom świadectwa. Uroczyste akademie poprzedziły msze święte w intencji nauczyciele, uczniów i pracowników szkół, by tegoroczne wakacje upłynęły im szczęśliwie i by w zdrowiu porócili do szkolnych murów.

Po nabożeństwie sądeccy uczniowie udawali się albo do sal gimnastycznych albo na szkolne boiska, by tam wziąć udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Dyrektorzy dziękowali nauczycielom, ale też uczniom, pracownikom szkoły oraz jej przyjaciołom. Był czas na wręczenie wyróżniającym się uczniom świadectw oraz okolicznościowych nagród.