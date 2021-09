Koniec sporu Sandecji z Koroną. Jest oficjalny komunikat! Remigiusz Szurek

To już koniec zamieszania z transferem Dawida Błanika do Korony Kielce. Pomocnik Sandecji Nowy Sącz, jej najlepszy strzelec, w środę 1 września został zaprezentowany jako nowy zawodnik kielczan. „Dawid Błanik podpisał umowę z Żółto-Czerwonymi. Korona skorzystała z klauzuli zawartej w kontrakcie zawodnika i wykupiła go z Sandecji Nowy Sącz” – brzmiał komunikat na łamach witryny kielczan. Sądeczanie postawili jednak weto ws. tego ruchu kadrowego. W piątek 10 września w specjalnym oświadczeniu Sandecja podała, że nie będzie robiła przeszkód zawodnikowi.