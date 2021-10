Kopiec Wandy z lotu ptaka. To jeden z najbardziej tajemniczych zabytków Krakowa. Co skrywa stożkowa budowla? [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

Kopiec Wandy to jeden z najważniejszych zabytków na terenie Nowej Huty, który zamiast być jej wizytówką, straszy swoim wyglądem. Co gorsza, nie ma konkretnych planów jego solidnego remontu. Od lat ciężko jest tam się dostać rowerem i samochodem. Budowana północna część obwodnicy Krakowa sprawi, że dostęp do kopca będzie jeszcze bardziej utrudniony.