Korki i remonty w Krakowie. Zamknięcie odcinka na ul. Konopnickiej i nowe prace w mieście

Naprawa w ciągu ul. Marii Konopnickiej

Podczas przeglądu wiaduktu nad ul. Barską, w ciągu ul. Marii Konopnickiej (Dzielnica VIII – Dębniki), inspektorzy stwierdzili deformacje w rejonie zjazdu do hotelu Forum (pas zewnętrzny, kierunek centrum).

W tym czasie konieczne będzie zamknięcie dla ruchu fragmentu pasa zewnętrznego jezdni ul. Marii Konopnickiej, zapewniającego dojazd do hotelu Forum (na długości ok. 5 m od przystanku).

Naprawa deformacji potrwa około tygodnia, prace rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 13 maja, od ok. godz. 09.00, a zakończą w piątek, 17 maja ok. godz. 18.00.

Remont na ul. Machaya, w przyszłym tygodniu zmiany dla kierowców

Trwa remont nawierzchni na ul. ks. Ferdynanda Machaya na os. Widok Zarzecze. Obecnie trwają roboty brukarskie. W przyszłym tygodniu drogowcy przystąpią do prac bitumicznych – ulica zostanie wówczas zamknięta dla ruchu ogólnego.

Prace przy asfaltowaniu potrwają od 20 do 22 maja. Jak zaznacza Zarząd Dróg Miasta Krakowa, dojazd do posesji zostanie zachowany, ale nie będzie możliwości parkowania n remontowanym fragmencie jezdni.