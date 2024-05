Kraków. Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wyłączą fragment ulicy Piotr Rąpalski

Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Dotyka ona nie tylko ciągu ulic Młyńskiej, ronda Polsadu i Lublańskiej, ale też okolicznych miejsc, miejsc parkingowych czy ulic biegnących przez okoliczne osiedla. 9 maja, w godz. od 7.00 do 16.00, zostanie wyłączony z ruchu fragment ulicy Kwartowej przy skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza – informuje wykonawca linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.