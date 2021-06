Korki na zakopiance. Rozpoczęły się powroty z weekendu. Na objazdy nie ma co liczyć. Będzie wyścig kolarski

Korek zaczyna się już na wyjeździe z Zakopanego. Kierowcy stoją od Zakopanego do ronda w Poroninie. Średnia prędkość na tym odcinku to 21 kilometrów na godzinę. Następny korek mamy przed światłami w Szaflarach, a potem przed rondem na granicy Nowego Targu i Szaflar. Na dojazd do Nowego Targu (22 km) kierowcy potrzebują już 60 minut.