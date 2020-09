Koronawirus w Małopolsce. Spadła liczba nowych zakażonych [PONIEDZIAŁKOWE DANE]

Uczniowie z Sosnówki nie będą przeniesieni. Koniec strajku

Od poniedziałku dzieci z Sosnówki w województwie dolnośląskim poszły do swojej szkoły. To efekt strajku rodziców, którzy domagali się od wojta Podgórzyna wycofania się z rozporządzenia o przeniesieniu uczniów do innej plaćowki - informuje Onet.pl