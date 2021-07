Kraków. 16 mln zł na nowe drogi rowerowe. Gdzie się pojawią?

Nowa droga wzdłuż Babińskiego i Skotnickiej (dzielnica VIII - Dębniki)

Nowa droga dla rowerów pojawiła się wzdłuż ul. Babińskiego – od skrzyżowania z ul. Bunscha do skrzyżowania z ul. Baczyńskiego – po południowej stronie jezdni. Dalej w ul. Baczyńskiego rowerzysta może poruszać się w ruchu ogólnym – na jezdni zostały wymalowane sierżanty. Następnie wzdłuż ul. Skotnickiej – od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do skrzyżowania z ul. Trockiego – po stronie południowo-wschodniej mamy ciąg pieszo-rowerowy. Długość ścieżki rowerowej to 776 metrów (wzdłuż Babińskiego, ciąg wzdłuż Skotnickiej + przejazdy). 709 metrów liczy trasa w ruchu ogólnym (ul. Baczyńskiego). Inwestycja kosztowała ok. 1,9 mln zł.

Nowy ciąg pieszo-rowerowy od ul. Raduta do ul. Rozrywka (dzielnica III - Prądnik Czerwony)

W połowie czerwca ZDMK oddał do dyspozycji rowerzystów ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka. Trasa o długości 156,8 m zyskała również oświetlenie. Inwestycja kosztowała ok. 258 tys. zł.