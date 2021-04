Kraków. 28 mln zł kary za opóźnienia i fuszerkę na ulicy Krakowskiej

Kraków. Nie dostali pieniędzy za prace na placu Biskupim. Urząd nie zapłaci [ZDJĘCIA]

Od kilku miesięcy wstrzymana jest przebudowa placu Biskupiego. Miasto zerwało umowę z wykonawcą i nie znalazło następcy. Jedna z firm, która dostarczała małą architekturę wystosowała do władz miasta wezwanie o zapłatę 223 368 zł za prace podwykonawcze. W urzędzie odpowiadają, że nie ma podstaw do przekazania tych pieniędzy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak obecnie prezentuje się niedokończony plac Biskupi, na którym zakwitły tulipany.