Kraków. 3,5 tys. szczepień w trzy dni. Taki jest bilans majówkowej akcji na Rynku

Pierwotnie do rozdysponowania było 2,5 tys. szczepionek. Powodzenie akcji „Zaszczep się w majówkę” we wszystkich wojewódzkich miastach spowodowało jednak, że do jej mobilnych punktów trafiły dodatkowe dawki. Do Krakowa w niedzielę dotarła pula tysiąca dodatkowych szczepionek. Łącznie przez trzy dni mogło się więc tu zaszczepić - i faktycznie zaszczepiło - 3,5 tys. osób.

- Pierwszego i drugiego dnia wydaliśmy po 1200 dawek preparatu firmy Johnson&Johnson. Trzeciego dnia szczepionkę przyjęło 1100 osób. Osób wyjątkowo zdeterminowanych i przekonanych o słuszności swoich działań. Nie straszny był im chłód, deszcz i wiatr. Podobnie jak wczoraj także dziś - jeszcze przed otwarciem punktu - na Rynku czekało blisko pół tysiąca osób! Przyszli na krakowski Rynek, bo dokonali słusznego wyboru – wyboru zdrowia i bezpieczeństwa, swojego i swoich bliskich. Przyszli po swoją przepustkę do normalności. To niezaprzeczalny dowód, że Małopolanie chcą się szczepić - skomentował po zakończonej akcji wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który koordynuje akcję szczepień w naszym regionie.