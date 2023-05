Kraków. Asfaltowanie przy budowie linii tramwajowej, zmiany na Teligi i Słowackiego

Siewna

Roboty odbyły się 6 i 7 maja, od północy do ok. 4.00.

Wykonawca nowej linii tramwajowego z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej uwija się, by jeszcze w maju otworzyć do ruchu tunel drogowy wzdłuż ulicy Opolskiej. Tak zapewniają urzędnicy. Faktycznie, po…

Prace na Teligi wkraczają w kolejny etap

Rejon Pachońskiego: kolejne roboty asfaltowe

Z kolei 13 maja wykonawca przeniesie się z asfaltowaniem na ul. Pachońskiego. Warstwa ścieralna układana będzie pomiędzy ul. Białoprądnicką a mostem nad Białuchą. Od 13.04 od godz. 7.00 do 14.05 do godz. 4.00 ten odcinek będzie zamknięty dla ruchu. Wyznaczone będą trasy objazdowe dla samochodów z wykorzystaniem ulic Wyki, Opolska i Mackiewicza. Wprowadzone zostaną korekty w trasach autobusów KMK – szczegóły na stronie ztp.krakow.pl.

Jak zapowiada wykonawca linii KST III do Górki Narodowej, w okresie od 10 do 14 maja prowadzone będą prace związane z układaniem ostatniej warstwy asfaltu w rejonie ul. Pachońskiego. Będzie się to wiązać z czasowym zamknięciem fragmentów ulic.

Przed nami nocna modernizacja fragmentu al. Słowackiego

Koszt prac to ok. 540 tys. zł.

Bieżące roboty drogowe w dzielnicach

W związku z budową linii KST III do Górki Narodowej – od 4 do 6 maja 2023 r. prace na ul. Zielińskiej.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Prace ZDMK

Trwają prace na ul. Glinik.

Od czwartku, 04.05.2023 r. ruszyły prace na ul. Wadowskiej – zmodernizowana zostanie jezdnia na odcinku od budynku nr 177 na ul. Lubockiej do budynku nr 22 na ul. Wadowskiej. W czasie robót – zmiany dla kierowców (lokalne zwężenie). W razie potrzeby ruch będzie kierowany ręcznie, przez uprawnionego pracownika. Koszt modernizacji to ok. 1,1 mln zł. Roboty realizowane będą do połowy maja br.

Pozostałe roboty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7, zmiany w organizacji ruchu pojawiły się na ul. Wąwozowej oraz na ul. Kocmyrzowskiej.