Kraków. Bandycki rajd maturzystów znalazł finał w sądzie. Nie zdają egzaminu dojrzałości, bo są w aresztach

Proces 19-letniego Szymona G. i 19-letniego Szymona A., uczniów jednego z liceum z Krakowa rozpocznie się przed krakowskim sądem na początku czerwca br. Z ustaleń prokuratury wynika, że noc z 26 na 27 stycznia br. obaj spędzili na piciu alkoholu i zażywaniu środków odurzających. Rankiem pojawili się w okolicach Centrum Handlowego Czyżyny w Nowej Hucie i zaatakowali przypadkowego przechodnia, domagając się pieniędzy. Szymon G. użył gazu w stosunku do Zbigniewa K., a Szymon A. machnął mu maczetą koło głowy. Zaatakowany stracił torbę, portfel i dokumenty. Sprawcy mocno go kopnęli i obrabowali, niektóre rzeczy wyrzucili.

Ostatnią ofiarą na tym osiedlu była Joanna K. Wieczorową porą osaczyli kobietę i ukradli jej wartą 200 zł torebkę. Nie pokazywali maczety, ale gdy użyli gazu, zdołała w ostatniej chwili zasłonić oczy. W zabranej torebce miała telefon za 800 zł i dokumenty. Po tym napadzie maturzyści się rozdzielili, wyrzucili maczetę i opakowanie po gazie.

Wpadli po kilku dniach. Przyznali się do winy, ale każdy z nich twierdzi, że to ten drugi namówił go do złego, usprawiedliwiali się wypitym alkoholem i zażytymi narkotykami. Pisemnie przeprosili pokrzywdzonych, wyrazili żal i skruchę, od stycznia pozostają w aresztach tymczasowych. Grozi im do 15 lat więzienia.