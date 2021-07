Kraków. Bar kawowy Rio stoi pusty. Jaka przyszłość czeka to kultowe miejsce krakowian?

29 maja 2021 roku restauracje znów wpuściły klientów. Do ostatniego dnia zakazu prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej, lokale w Krakowie korzystały ze specjalnych ulg, które miasto wprowadziło, by umożliwić im przetrwanie w ciągu pandemii. Dotyczyło to przedsiębiorców działających w budynkach gminnych wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Rio korzystało z ulg przez cały ten czas. Od 28 maja zniżka na wynajem lokalu przy św. Jana 2 już nie przysługuje, bo właściciele nie złożyli w tej sprawie odpowiedniego wniosku. Na miejscu jednak nic się nie dzieje.

Deklaracje są takie, że bar wznowi swoją działalność. Ale w sprawie przyszłości Rio wciąż pojawia się tyle zapewnień, co i wątpliwości. Ostatni raz, zdaniem sąsiadów, bar obsługiwał gości w październiku. Wtedy wprowadzono kolejne rządowe ograniczenia w działalności gastronomii i lokal zamknięto. Wiadomo, że na początku 2021 roku zmienili się jego właściciele. Od kierującej w 2020 roku tym miejscem spółki Art Cafe Rio, bar wykupiła wraz z prawem najmu lokalu spółka NAWITO. Ta sama, która stoi m.in. za siecią piekarni Awiteks i kawiarni Nakielny. Jak informuje Zarząd Budynków Komunalnych w odpowiedzi na nasze pytania, nowi właściciele przejęli bar 21 stycznia i od tego czasu również korzystali z ulg na wynajem miejskich lokali, a udzielona mu z tego tytułu zniżka czynszowa wyniosła ponad 20,5 tys. zł netto.