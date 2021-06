Kraków. Basen Wandzianka przy ul. Bulwarowej wkrótce zostanie otwarty. Trwają przygotowania do uruchomienia obiektu

- Basen będzie czynny w godzinach 10-18 jeżeli tylko pogoda na to pozwoli. Otwarcie zaplanowaliśmy na 1 lipca, ale prowadzimy starania, aby obiekt uruchomić wcześniej. Jeżeli to się uda, to o tym poinformujemy. Wiele zależeć będzie od warunków atmosferycznych i tego, czy nie trzeba będzie np. sprzątać po burzach - informuje Przemysław Stawarz, dyrektor Klubu Sportowego Wanda, zarządzającego kąpieliskiem przy ul. Bulwarowej.

- W minionym roku z powodu pandemii basen nie działał. W tym roku uda się nam go otworzyć. Koszt utrzymania takiego obiektu jest bardzo duży. Nie poradzilibyśmy sobie obecnie bez wsparcia, jakie udzielił nam dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal. Wpływy z basenu są uzależnione od pogody i od tego, jakie będą obostrzenia sanitarne. Mamy jednak nadzieję, że wysiłki organizacyjne były warte tego, by obiekt funkcjonował. Bierzemy pod uwagę, że basen pełni ważną rolę społeczną, jest miejscem spotkań mieszkańców. Liczymy, że tegoroczne wakacje będą pomyślne i będzie można spędzać jak najwięcej wolnego czasu nad wodą przy ulicy Bulwarowej - dodaje dyr. Przemysław Stawarz.