Kraków będzie miał kolejną tężnię solankową. Obiekt na os. Wróblowice ma być odporny nawet na wandali

Zamówione przez ZIM dokumenty ma wykonać firma projektowa Witold Kaciński Forge. Zadanie będzie realizowane etapowo. Najpierw projektant opracuje wielobranżową koncepcję architektoniczną, a następnie dokumentację projektową, w oparciu o którą uzyskane zostaną zgody administracyjne na budowę. W ramach opcji, w trzecim etapie wykonawca będzie mógł wspierać ZIM przy odpowiedziach na pytania w ramach przetargu na roboty budowlane. Dwa pierwsze etapy mają zostać wykonane jeszcze w tym roku. Wartość umowy w tym zakresie wynosi ok. 114 tys. zł.

Zgodnie z planem, tężnia solankowa z zewnętrzną siłownią, placem zabaw do zajęć ruchowych oraz zagospodarowaniem terenu, ma powstać w Swoszowicach (os. Wróblowice) przy ul. Wróblowickiej w strefie C Uzdrowiska Swoszowice. Tężnia będzie funkcjonować od wiosny do jesieni. Obiekt będzie pełnił rolę lokalnego miejsca relaksu i wypoczynku, poprzez generowany mikroklimat wpływając pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie