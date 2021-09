Kraków. Bezpłatne badania i konsultacje lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego podczas biegu Kordian

Już za niespełna dwa tygodnie w niedzielę 19 września na Bulwarach Wiślanych odbędzie się bieg "Kordian", promujący profilaktykę miażdżycy tętnic i chorób serca. Przy okazji imprezy zainteresowani krakowanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji udzielanych przez specjalistów ze Szpitala Uniwersyteckiego.

Bieg „Kordian” wystartuje w niedzielę 19 września na Bulwarze Kurlandzkim o godz. 13. Jego trasa licząca 5 kilometrów biegnie brzegiem Wisły aż do Bulwaru Rodła. Ze względów epidemiologicznych uczestnicy pobiegną w dwóch turach (po maksymalnie 250 osób) - o godz. 13 oraz 14. Lista uczestników zawodów jest już zamknięta. Jednak dla tych, którzy nie wezmą udziału w rywalizacji, Szpital Uniwersytecki przygotował jednak szereg bezpłatnych badań i konsultacji.

Na mecie imprezy na Bulwarze Rodła (przy ul. Flisackiej) od godz. 13 do 15 na biegaczy i wszystkich innych zainteresowanych krakowian będą czekać specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego, którzy udzielą bezpłatnych konsultacji, zmierzą ciśnienie krwi, przeprowadzą badania stężenia glukozy oraz poziomu cholesterolu.Podczas imprezy personel lecznicy będzie również udzielał informacji o programie „Kordian” i hipercholesterolemii rodzinnej - chorobie genetycznej, prowadzącej do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji do dolegliwości sercowo-naczyniowych, w tym nawet do zawału serca czy udaru mózgu. Na miejscu będzie można również pobrać specjalną aplikację programu Kordian, która obliczy ryzyko zagrożenia hipercholesterolemią rodzinną.Jak podkreślają lekarze, może ona dotknąć każdego – nawet osoby młode, wysportowane, pozornie zdrowe i dbające o swoją sylwetkę. Warto robić badania poziomu jego stężenia we krwi w każdym wieku, niezależnie od prowadzonego stylu życia. Wysoki poziom cholesterolu nie jest wyrokiem, bo właściwa profilaktyka i leczenie znacznie zmniejszają ryzyko poważnych chorób układu krążenia.