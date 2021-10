Kraków. Bezpłatne szczepienia dla dzieci. Można się już rejestrować

Dzieci do 1 roku życia najlepiej zaszczepić przeciwko meningokokom serogrupy B, ponieważ w tej grupie wywołują one najwięcej zakażeń.

Meningokoki są najczęściej przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy, określanymi wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej. Stanowi ona bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, dlatego osoba z podejrzeniem takiego zakażenia powinna natychmiast trafić do szpitala. Jedyną swoistą metodą profilaktyki zakażeń meningokokowych są szczepienia ochronne.

Realizacją programu szczepień są objęte dzieci mieszkające w Krakowie. Szczepienia wykonuje Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego na os. Na Skarpie 66, Budynek H, zlokalizowany obok Oddziału Pediatrycznego.

Zadzwoń i zarejestruj dziecko na szczepienie

Rejestracji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod nr. telefonu 12 622 94 63 lub 734 218 445. Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia pacjenta. Szczepienia potrwają do 3 grudnia.