Kraków. Budowa północnej obwodnicy. Stawiają długi most. Budują wiadukt [ZDJĘCIA]

W ramach tej wartej ok. 1,5 mld zł inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 o długości ok. 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice (ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji innej trasy - czyli S7 - i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa).