Kraków. Budowa tramwaju do Górki Narodowej: utrudnienia na ulicy Siewnej

Prace będą prowadzone etapowo i obejmą zarówno ulicę Siewną, jaki drogę osiedlową po stronie południowej. Wykonawca będzie się starał tak prowadzić roboty, by nie było konieczności zamykania dojazdu do bloków. Jeśli będzie to konieczne, dojazd do osiedla zapewniony będzie od strony wschodniej.