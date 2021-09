Kraków. Bukmacherzy przyjmują zakłady dotyczące Trasy Łagiewnickiej. Zapłacą więcej, jeżeli inwestycja zakończy się w terminie [ZDJĘCIA]

Według bukmacherów większe szanse są na to, że po raz kolejny dojdzie do opóźnienia w oddaniu do użytku Trasy Łagiewnickiej. Kurs na otwarcie trasy po czerwcu 2022 roku wynosi 1,55 zł. Oznacza to, że za każde postawione 100 zł na taki scenariusz, można wygrać 136,40 zł (po odliczeniu 12 proc. podatku od gier). Jeśli jednak Trasę Łagiewnicką uda się otworzyć w terminie, za każde 100 zł można zyskać 224,40 zł. Świadczy to jednak o tym, iż większe szanse bukmacherzy dają na niedotrzymanie kolejnego terminu oddania całej inwestycji do użytku.